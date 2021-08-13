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Украина направит двух военнослужащих в миротворческую миссию в Боснии

Автор: Сергей Пышкин

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, двое военнослужащих примут участие в миссии ЕС "Алтея". Миротворческая операция продолжается в течение последних 17 лет, как продолжение миссии НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Официального интернет-представительства главы Украины.

Согласно указу, в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине примут участие двое человек из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины. Кабинет Министров, со своей стороны, обязан принять все необходимые меры, чтобы обеспечить участие страны в миротворческой миссии.

Добавим, что НАТО начало миротворческую операцию на территории Боснии и Герцеговины в 1995 году, чтобы наблюдать за выполнением Дейтонского соглашения, которое было заключено в результате завершения войны. Уже 2 декабря 2004 года, Альянс передал собственную миссию - ЕС, после чего союз развернул свои силы и продолжил контролировать ситуацию на территории государства.

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