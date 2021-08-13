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Україна направить двох військовослужбовців до миротворчої місії в Боснії

Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до указу президента України Володимира Зеленського, двоє військовослужбовців візьмуть участь в місії ЄС "Алтея". Миротворча операція триває протягом останніх 17 років, як продовженя місії НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офіційного інтернет-представництва голови України.

Відповідно до указу, в операції ЄС “Алтея” у Боснії і Герцеговині візьмуть участь двоє осіб з-поміж військовослужбовців та працівників Збройних Сил України. Кабінет Міністрів, зі свого боку, зобов’язаний вжити усі необхідні заходи, аби забезпечити участь країни в миротворчій місії.

Додамо, що НАТО розпочало миротворчу операцію на території Боснії і Герцеговини у 1995 році, аби спостерігати за виконанням Дейтонської угоди, що була укладена внаслідок завершення війни. Вже 2 грудня 2004 року, Альянс передав власну місію - ЄС, після чого союз розгорнув свої сили й продовжив контролювати ситуацію на території держави.

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МиротворецьУкраїна