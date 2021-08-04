Украина направила запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне

Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру передовых технологий по киберобороны НАТО (CCDCOE), который находится в Таллине. В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) считают, что это может стать важным шагом на пути к полноценному членству в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО .

"От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в сообщении СНБО.

Отмечается, что 3 августа делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины нанесла рабочий визит в Эстонию, во время которого прошли двусторонние встречи по развитию сотрудничества между двумя странами в сфере кибербезопасности.

В СНБО отметили, что привлечение Украины к работе CCDCOE может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО.