Україна направила запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони

Україна подала офіційний запит на приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), який знаходиться в Таллінні. У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) вважають, що це може стати важливим кроком на шляху до повноцінного членства в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО .

"Від імені секретаря РНБО України Олексія Данилова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - йдеться в повідомленні РНБО.

Зазначається, що 3 серпня делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України здійснила робочий візит до Естонії, під час якого пройшли двосторонні зустрічі з розвитку співробітництва між двома країнами у сфері кібербезпеки.

В РНБО зазначили, що залучення України до роботи ccdcoe може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в НАТО.