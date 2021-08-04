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Україна направила запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони

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Київ, Середа 04 серпня 2021 17:02
Україна направила запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони Фото: Україна подала запит на приєднання до Центру кіберзахисту НАТО (facebook.com/estemb.kyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна подала офіційний запит на приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), який знаходиться в Таллінні. У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) вважають, що це може стати важливим кроком на шляху до повноцінного членства в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Від імені секретаря РНБО України Олексія Данилова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - йдеться в повідомленні РНБО.

Зазначається, що 3 серпня делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України здійснила робочий візит до Естонії, під час якого пройшли двосторонні зустрічі з розвитку співробітництва між двома країнами у сфері кібербезпеки.

В РНБО зазначили, що залучення України до роботи ccdcoe може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в НАТО.

Нагадаємо, в липні СБУ заблокувала понад 60 кібератак на сайти українських органів влади.

Зазначимо, на початку липня стався збій в роботі сайту офісу президента Україна.

Як з'ясували фахівці, причиною збою стали хакерські атаки.

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