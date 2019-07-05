ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина направила Совбезу ООН письмо из-за заседания по "языковому закону"

Новости » Политика    05.07.2019 - 18:24
Украина направила Совбезу ООН письмо из-за заседания по "языковому закону"
Иллюстративное фото (unmultimedia.org)

Украинская сторона проинформировала, что закон о языке является исключительно внутренним вопросом Украины

Украина направила Совету безопасности ООН письмо из-за заседания по "языковому закону". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций (ООН)  Олега Николенко в Facebook.

Как сообщается, Украина официально проинформировала главу Совбеза ООН о том, что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности и не имеет никакого отношения к компетенции Совбеза.

"Наша позиция является четкой - закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является исключительно внутренним вопросом Украины", - заявил Николенко.

Украинская сторона в письме привлекает внимание к существенному обострению российско-украинского конфликта, что на самом деле должно волновать Совет безопасности.

"Несмотря на искреннее желание Украины достичь прогресса в политико-дипломатическом урегулировании, Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства. Это и освобождение украинских моряков и кораблей по требованию Международного трибунала, и несоблюдение режима прекращения огня, и обстрелы медицинского персонала в нарушение международного гуманитарного права", - отметил спикер. 

По его словам, в первую очередь на это должен отреагировать Совет безопасности ООН. 

"Все остальные "языковые" инициативы Москвы - банальное очковтирательство", - заявил Николенко. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация во второй раз созывает заседание Совета безопасности ООН из-за "языкового закона".  По словам Николенко, формальным поводом стало вступление закона в силу.

Кроме того, председатель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение поправок в "языковой закон" не исключено. Стефанчук подчеркивал, что украинский язык будет единственным государственным.

ООН заявляет о поддержке реформ в Украине Россия второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского "языкового закона"
Новости Украины ООНЗаконязык
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь