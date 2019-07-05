Украина направила Совбезу ООН письмо из-за заседания по "языковому закону"

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Украинская сторона проинформировала, что закон о языке является исключительно внутренним вопросом Украины

Украина направила Совету безопасности ООН письмо из-за заседания по "языковому закону". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Олега Николенко в Facebook.

Как сообщается, Украина официально проинформировала главу Совбеза ООН о том, что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности и не имеет никакого отношения к компетенции Совбеза.

"Наша позиция является четкой - закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является исключительно внутренним вопросом Украины", - заявил Николенко.

Украинская сторона в письме привлекает внимание к существенному обострению российско-украинского конфликта, что на самом деле должно волновать Совет безопасности.

"Несмотря на искреннее желание Украины достичь прогресса в политико-дипломатическом урегулировании, Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства. Это и освобождение украинских моряков и кораблей по требованию Международного трибунала, и несоблюдение режима прекращения огня, и обстрелы медицинского персонала в нарушение международного гуманитарного права", - отметил спикер.

По его словам, в первую очередь на это должен отреагировать Совет безопасности ООН.

"Все остальные "языковые" инициативы Москвы - банальное очковтирательство", - заявил Николенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация во второй раз созывает заседание Совета безопасности ООН из-за "языкового закона". По словам Николенко, формальным поводом стало вступление закона в силу.

Кроме того, председатель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение поправок в "языковой закон" не исключено. Стефанчук подчеркивал, что украинский язык будет единственным государственным.