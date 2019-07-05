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Україна направила Радбезу ООН лист через засідання по "мовному закону"

Новини » Політика    05.07.2019 - 18:24
Україна направила Радбезу ООН лист через засідання по "мовному закону"
Ілюстративне фото (unmultimedia.org)

Українська сторона поінформувала, що закон про мову є винятково внутрішнім питанням України

Україна направила Раді безпеки ООН лист через засідання за "мовним законом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речник постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Олега Ніколенка у Facebook.

Як повідомляється, Україна офіційно поінформувала голову Ради безпеки ООН про те, що український закон про мову не загрожує міжнародному миру та безпеці і не має ніякого відношення до компетенції Радбезу.

"Наша позиція є чіткою - закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є винятково внутрішнім питанням України", - заявив Ніколенко.

Українська сторона в листі привертає увагу до суттєвого загострення російсько-українського конфлікту, що насправді повинно хвилювати Рада безпеки.

"Незважаючи на щире бажання України досягти прогресу в політико-дипломатичному врегулювання, Росія продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання. Це і звільнення українських моряків і кораблів на вимогу Міжнародного трибуналу, і недотримання режиму припинення вогню, і обстріли медичного персоналу в порушення міжнародного гуманітарного права", - зазначив спікер.

За його словами, в першу чергу на це має відреагувати Рада безпеки ООН.

"Всі інші "мовні" ініціативи Москви - банальне окозамилювання", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація вдруге скликає засідання Ради безпеки ООН за "мовного закону". За словами Ніколенко, формальним приводом стало вступ закону в силу.

Крім того, голова президента Володимира Зеленського у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що внесення поправок до "мовного закону" не виключено. Стефанчук підкреслював, що українська мова буде єдиною державною.

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