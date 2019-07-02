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Россия второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского "языкового закона"

Новости » Политика    02.07.2019 - 01:57
Россия второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского "языкового закона"
Иллюстративное фото (unmultimedia.org)

Формальным поводом стало вступление закона в силу

Россия во второй раз созывает заседание Совета безопасности ООН из-за украинского языкового закона. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Олег Николенко сообщил в Facebook.

Он сообщил, что делегация РФ повторно обратилась по поводу обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН.

"Сегодня во время согласования программы работы на текущий месяц следующее заседание предварительно запланировали на 16 июля", - написал Николенко.

По его словам, формальным поводом стало вступление закона в силу.

"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы нарушить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17", - добавил он.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Владимир Ельченко направил председателю Совета безопасности письмо относительно "языкового закона".

РБК-Украина писало, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон".

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