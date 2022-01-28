Україна направила сенаторам США конкретні запити про допомогу і санкції, - Axios

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук надіслав листа сенаторам США. Документ містить чотири конкретні запити про допомогу у сфері безпеки та санкції для стримування російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними джерел видання, запити були схвалені офісом президента України Володимира Зеленського. Вони включають:

1. Допомога в забезпеченні безпеки, включаючи протиповітряну оборону, протикорабельні та протитанкові засоби, а також гнучкі кредити та механізми фінансування.

2. Негайне введення санкцій проти оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

3. Зниження порогу для введення санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

4. Введення санкцій проти значущих фінансових інститутів Росії до і після її агресії щодо України.