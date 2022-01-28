Україна направила сенаторам США конкретні запити про допомогу і санкції, - Axios
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук надіслав листа сенаторам США. Документ містить чотири конкретні запити про допомогу у сфері безпеки та санкції для стримування російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними джерел видання, запити були схвалені офісом президента України Володимира Зеленського. Вони включають:
1. Допомога в забезпеченні безпеки, включаючи протиповітряну оборону, протикорабельні та протитанкові засоби, а також гнучкі кредити та механізми фінансування.
2. Негайне введення санкцій проти оператора російського газопроводу "Північний потік-2".
3. Зниження порогу для введення санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.
4. Введення санкцій проти значущих фінансових інститутів Росії до і після її агресії щодо України.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена попередила найбільші американські банки про можливість введення проти Росії жорстких санкцій.
Зазначимо, раніше Європейський Центробанк попередив фінансові організації Європи про можливі жорсткі санкції проти Російської Федерації.