Україна направила Росії ноту протесту у зв'язку з візитом Путіна до анексованого Криму

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МЗС України назвало візит Путіна у Крим "цинічним нехтуванням норм міжнародного права"

Міністерство закордонних справ (МЗС) України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, міністерство висловлює протест у зв’язку із черговим не узгодженим з Україною візитом Путіна до анексованого Криму в п'ятницю, 23 листопада.

"Україна вважає цей візит, як і будь-які інші не узгоджені з українською стороною так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія", - зазначили у дипломатичному відомстві.

У МЗС нагадали, що свідчення невизнання "приєднання" до Росії українського півострова є низка відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій. Також протестом світу проти анексії є запровадження санкцій проти Росії як держави-окупанта.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко відреагував на візит Путіна до анексованого Криму. Дії російського президента Порошенко назвав порушенням міжнародного права. Порошенко також наголосив, що від візитів Путіна до Криму півострів не стане російським.