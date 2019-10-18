Україна направила Росії ноту через відправку чергового "гумконвою" на Донбас

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна засуджує порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликає дотримуватися взятих на себе зобов'язань

Міністерство закордонних справ (МЗС) України направило Росії ноту протесту через відправку вантажівок з "гуманітарним вантажем" на окупований Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера МЗС Катерини Зеленко Twitter.

Повідомляється, що Україна засуджує порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликає дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

"Направили РФ ноту протесту у зв'язку з черговим 87-м "псевдогуманітарним" конвоєм, який був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань" - написала вона.

Зазначимо, Росія 17 жовтня перекинула на Донбас черговий "гуманітарний конвой" у складі двох колон з 36 вантажівок. Це стало 87 "гумконвоем", перекинутим РФ на територію Донецької і Луганської областей.

Вони в'їхали через КПП "Матвєєв Курган" і "Донецьк". Українські прикордонники змогли оглянути їх лише візуально, без виконання контролю.

Нагадаємо, МЗС України направило ноту протесту Туреччині у зв'язку з офіційним прийомом в Стамбулі російської делегації, у складі якої були колаборанти Наталія Поклонська і Руслан Бальбек.

Також РБК-Україна повідомляло, що МЗС висловило протест у зв'язку з висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додика про, нібито, приналежності Росії окупованого Криму.