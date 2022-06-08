Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали

Украина направила в Европейский союз свои предложения по седьмому санкционному пакету против РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня подписал соответствующее письмо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга для украинских журналистов в среду, 8 июня.

По словам Кулебы, предложения Украины идут по трем направлениям.

"Первое направление - новые секторальные санкции с сфере энергетики, финансов и торговли. Второе - дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей госпредприятий. Третье - закрытие уже обнаруженных лазеек для уклонения от санкций", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что седьмой санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно скорее, поскольку "нет никаких рациональных причин затягивать с его принятием".

"Даже в нынешнем формате нефтяное эмбарго ставит российскую власть на счетчик обратного отсчета. Полное эмбарго после того, как оно начнет действовать, а рано или поздно это случится, мы с этой темы не соскочим, - создаст в российском бюджете пробоину на десятки миллиардов долларов", - добавил глава МИД.

По словам Кулебы, важной задачей является передача арестованных российских активов на благо Украины, для чего потребуется "политическая воля" со стороны стран-партнеров Украины.