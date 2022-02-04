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Украина направила правительству Германии список необходимого вооружения, - СМИ

Автор: Валерия Полищук

Посольство Украины направило официальное письмо правительству Германии, в котором просит предоставить Киеву оборонное вооружение. В документе подробно перечислено оборонное вооружение, которое Украина рассчитывает получить от Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Теперь у правительства есть список желаний, который начинается словами "Боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны" и заканчивается "Боеприпасы для пулеметов (калибр 23 мм, 30 мм)", - говорится в материале.

Также, по данным издания, правительство Украины просит помощь в срочном приобретении зенитно-ракетных комплексов средней дальности, антидронового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, а также приборов ночного видения и камер наблюдения.

В списке также упоминаются транспортные средства с повышенной противоминной защитой и роботы для обезвреживания взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва.

Также Украина просит цифровые радиостанции, радиолокационные и разведывательные станции, а также подводные локаторы.

Согласно информации издания, Киев также просит машины скорой помощи и противоснайперских систем, и противоминных систем.

Напомним, Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине, поскольку в стране действует запрет на экспорт оружия в кризисные регионы.

В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что готова передать Украине 5 тысяч касок для военных.

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