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Україна направила уряду Німеччини список необхідного озброєння, - ЗМІ

Автор: Валерія Поліщук

Посольство України направило офіційний лист уряду Німеччини, в якому просить надати Києву оборонне озброєння. У документі детально перераховано оборонне озброєння, яке Україна розраховує отримати від Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Тепер в уряду є список бажань, який починається словами" Боєприпаси протиповітряної і протиракетної оборони "і закінчується" боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)", - йдеться в матеріалі.

Також, за даними видання, уряд України просить допомогу в терміновому придбанні зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження.

У списку також згадуються транспортні засоби з підвищеним протимінним захистом і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

Також Україна просить цифрові радіостанції, радіолокаційні та розвідувальні станції, а також підводні локатори.

Згідно з інформацією видання, Київ також просить машини швидкої допомоги і протиснайперських систем, і протимінних систем.

Нагадаємо, Німеччина виключає можливість поставки летальної зброї Україні, оскільки в країні діє заборона на експорт зброї в кризові регіони.

Разом з тим міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила, що готова передати Україні 5 тисяч касок для військових.

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