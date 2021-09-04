Украина направила Польше ноту с просьбой беспристрастно расследовать смерть украинца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дешицу в Twitter.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", - написал он.

Ранее посол сообщал, что Украина будет просить беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом событии.

При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.