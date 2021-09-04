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Україна направила Польщі ноту з проханням неупереджено розслідувати смерть українця

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Субота 04 вересня 2021 10:09
Україна направила Польщі ноту з проханням неупереджено розслідувати смерть українця Фото: посол України в Польщі Андрій Дещиця (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Україна направила Польщі ноту через смерть українця після затримання поліцейськими. В документі висловлене прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Польщі Андрія Дешицю у Twitter.

"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", - написав він.

Раніше посол повідомляв, що Україна проситиме неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію.

При цьому він додав, що справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.

Раніше повідомлялося, що у Польщі у липні цього року під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Унаслідок цього він помер.

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Україна направила Польщі ноту з проханням неупереджено розслідувати смерть українця
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