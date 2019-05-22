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Украина направила письмо-разъяснение в Совбез ООН о "языковом законе"

Новости » Политика    22.05.2019 - 21:59
Украина направила письмо-разъяснение в Совбез ООН о "языковом законе"
Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Rick Bajornas)

Письмо будет опубликованно в ООН как официальный документ Совета безопасности

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение миссии Украины в ООН в Twitter

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что письмо будет опубликованно в ООН как официальный документ Совета безопасности. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон". Против обсуждения украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали шесть стран: США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.

Напомним, 17 мая делегация России обратилась к главе Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН", - заявил в связи с этим спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал "языковой закон" - законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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