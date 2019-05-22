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Україна направила лист-роз'яснення в Радбез ООН про "мовний закон"

Новини » Політика    22.05.2019 - 21:59
Україна направила лист-роз'яснення в Радбез ООН про "мовний закон"
Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Rick Bajornas)

Лист буде опубліковано в ООН як офіційний документ Ради безпеки

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Володимир Єльченко направив голові Ради безпеки лист щодо "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місії України в ООН у Twitter.

"Єльченко направив голові Ради безпеки лист щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Ради безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що лист буде опубліковано в ООН як офіційний документ Ради безпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй більшістю голосів заблокував пропозицію Росії обговорити ухвалений Україною "мовний закон". Проти обговорення українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" проголосували шість країн: США, Франція, Великобританія, Німеччина, Бельгія і Польща.

Нагадаємо, 17 травня делегація Росії звернулася до голови Ради безпеки ООН з проханням скликати засідання за Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не тільки Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН", - заявив у зв'язку з цим спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

15 травня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав "мовний закон" - законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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