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Интервью

Украина направила официальные письма в ООН о выборах президента РФ в Крыму

НовостиПолитика    17.03.2018 - 07:11
Фото: штаб-квартира ООН в Женеве (nog.ch)
Фото: штаб-квартира ООН в Женеве (nog.ch)

В обращении призывают не допустить "действий, которые могли бы побудить оккупационную администрацию РФ к нарушению суверенитета Украины"

Украина направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, главе Совета безопасности Карелу ван Остерому и делегациям всех стран-членов официальные письма о проведении Россией президентских выборов в оккупированном Крыму, нарушающем Устав ООН. Об этом сообщает "Укринформ".

"Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе", - говорится в документе.

В частности, письмо содержит заявление МИД Украины по решению оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете безопасности ООН", - сказано в письме.

В обращении также подчеркивается необходимость не допустить "действий, которые могли бы подтолкнуть органы власти и оккупационную администрацию РФ к нарушению суверенитета Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории".

 

Фото: официальное письмо, направленное членам ООН

Также украинские дипломаты призывают "применить дополнительные санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации РФ" в случае проведения незаконного голосования.

В украинской миссии сообщили, что другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

 

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Теги: ООН, Российская Федерация, Крым
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