Україна надіслала офіційні листи в ООН щодо виборів президента РФ у Криму

Україна надіслала генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу, голові Ради безпеки Карелу ван Остерому та делегаціям усіх країн-членів офіційні листи щодо проведення Росією президентських виборів в окупованому Криму, що порушує Статут ООН. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Маю честь цим листом передати резолюцію Верховної ради України з її зверненням до міжнародного співтовариства у зв'язку із організацією незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та місті Севастополі", - йдеться в документі.

Зокрема лист містить заяву МЗС Україні щодо рішення окупаційної адміністрації півострова провести незаконне голосування в Криму.

"Буду вдячний вам за сприяння в поширенні цього листа та його додатків як документа Генеральної асамблеї відповідно до підпункту (а) пункту 34 Порядку денного 72-ї сесії, а також у Раді безпеки ООН", - сказано в листі.

У зверненні також наголошується на необхідності не допустити "дій, які б могли заохотити органи влади та окупаційну адміністрацію РФ до порушення суверенітету України, а також прав і свобод людини на тимчасово окупованій частині її території".

Фото: офіційний лист, надісланий членам ООН

Також українські дипломати закликають "застосувати додаткові санкції проти представників органів влади та окупаційної адміністрації РФ" у разі проведення незаконного голосування.

В українській місії повідомили, що інший документ подібного змісту був також адресований делегаціям всіх країн-членів ООН.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення російської окупаційної адміністрації провести 18 березня 2018 року вибори президента РФ на тимчасово окупованих Росією територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.