МИД Украины осуждает проведение выборов РФ в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента Российской Федерации (РФ) на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Организация и проведение незаконного голосования в временно оккупированных АР Крым и г. Севастополе является очередным шагом по реализации стратегии Кремля, направленной на легитимизацию последствий агрессии против Украины. Это грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права, обязательства РФ по международным договорам, сторонами которых является Украина и РФ, законодательство Украины, а также противоречит Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что результаты незаконного голосования не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

"Более того, незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в Российской Федерации в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность", - отмечают в МИД.

В ведомстве выразили благодарность международным наблюдателям за решение не участвовать в наблюдении за незаконным избирательным процессом.

"Украина обновляет свое категорическое требование к Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против нашей страны и деоккупировать захваченные ею украинские территории, выведя оттуда свои войска", - резюмировали в МИД.

Напомним, служба безопасности Украины (СБУ) предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым.

12 марта высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает выборы в Крыму.