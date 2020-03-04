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Украина направила ноту Словении из-за намерения российской школы посетить Крым

Новости » Политика     04.03.2020 - 15:09
Украина направила ноту Словении из-за намерения российской школы посетить Крым
Фото: детский центр "Артек" (artek.org)

Российская школа в Любляне планирует поездку в центр "Артек"

Украина направила ноту Словении в связи с намерением российской школы в Любляне осуществить визит в детский центр "Артек" в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Словении в Twitter.

По данным дипломатического представительства, российская школа в Любляне проводит конкурс, в рамках которого должен состояться визит в центр "Артек".

"В связи с организацией российской школой в Словении конкурса "Российский след в истории моей страны", в рамках которого запланировано посещение центра "Артек", расположенного на временно оккупированной Россией территории Украины, посольство направило ноту в адрес МИД Словении", - заявили в посольстве.

Украина направила ноту Словении из-за намерения российской школы посетить Крым

Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины в Москве направило ноту в МИД Российской Федерации в связи с задержанием четырех украинцев по подозрению в наркоторговле. Украинское диппредставительство требовало предоставить дополнительную информацию о задержанных граждан Украины.

Также РБК-Украина писало, что МИД Украины осудил нелегальный визит представителей немецкой партии "Альтернатива для Германии" на временно оккупированную территорию Донбасса. В МИД назвали действия политиков неуважением к суверенитету Украины.

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