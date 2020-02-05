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В МИД осудили визит немецких политиков на оккупированный Донбасс

Новости » Политика     05.02.2020 - 17:01
В МИД осудили визит немецких политиков на оккупированный Донбасс
Фото: немецкие политики на Донбассе (twitter com JulianRoepcke)

В МИД назвали визит немецких политиков на Донбасс неуважением к суверенитету Украины

Представители немецкой политической партии "Альтернатива для Германии" совершили нелегальный визит на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, немецкие политики Гуннар Линдеманн, Рихард Гретцингер и Хеннинг Цоц нелегально посетили временно оккупированные территории Донбасса. Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия политиков неуважением к суверенитету Украины.

"Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что данные политики уже осуществляли нелегальные визиты на украинские временно оккупированные территории. Также в МИД ожидают, что руководство немецкой партии осудит незаконные действия своих членов.

"Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии. Такие деяния будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее МИД Украины направил Российской Федерации ноту протеста из-за несогласованного визита российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым. Путин наблюдал за незаконными военными учениями российских Северного и Черноморского флотов.

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