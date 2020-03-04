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Україна направила ноту Словенії через намір російської школи відвідати Крим

Новини » Політика     04.03.2020 - 15:09
Україна направила ноту Словенії через намір російської школи відвідати Крим
Фото: дитячий центр "Артек" (artek.org)

Російська школа в Любляні планує поїздку в центр "Артек"

Україна направила ноту Словенії у зв'язку з наміром російської школи в Любляні здійснити візит до дитячого центру "Артек" в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства України в Словенії в Twitter.

За даними дипломатичного представництва, російська школа в Любляні проводить конкурс, в рамках якого має відбутися візит до центру "Артек".

"У зв'язку з організацією російською школою в Словенії конкурсу "Російський слід в історії моєї країни", в рамках якого заплановано відвідання центру "Артек", розташованого на тимчасово окупованій Росією території України, посольство направило ноту на адресу МЗС Словенії", - заявили в посольстві.

Україна направила ноту Словенії через намір російської школи відвідати Крим

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство України в Москві направило ноту до МЗС Російської Федерації у зв'язку з затриманням чотирьох українців за підозрою у наркоторгівлі. Українське диппредставництво вимагало надати додаткову інформацію про затриманих громадян України.

Також РБК-Україна писало, що МЗС України засудило нелегальний візит представників німецької партії "Альтернатива для Німеччини" на тимчасово окуповану територію Донбасу. У МЗС назвали дії політиків неповагою до суверенітету України.

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