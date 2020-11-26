ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна направила ноту протесту Росії через "гумконвой"

Київ, Четвер 26 листопада 2020 17:39
Україна направила ноту протесту Росії через "гумконвой"
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв'язку з відправкою чергового гуманітарного конвою на Донбас. При цьому відомство зажадало від Росії неухильно дотримуватися міжнародні зобов'язання, у тому числі двосторонніх договорів доставки гуманітарних вантажів.

Про це йдеться в коментарі МЗС.

Як зазначили у відомстві, гумконвой був доставлений з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Переміщення гуманітарного конвою сталося через російські прикордонні пункти пропуску і закриті КПВВ України.

"Російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками і митниками обов'язкових контрольних процедур, передбачених законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві заявили, що будуть відповідним чином реагувати на всі наступні міжнародно-протиправні діяння з боку Росії.

Нагадаємо, 26 листопада Росія направила на окупований Донбас сотий по рахунку "гумконвой". У його складі було 14 автомобілів.

Крім того, в кінці жовтня МЗС України направив ноту протесту Росії через "гуманітарний конвой". Київ вимагає направляти гуманітарні конвої, оформлені відповідно до законодавства України.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика гумконвойМЗСпротест

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся