Україна направила ноту протесту Росії через "гумконвой"

Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв'язку з відправкою чергового гуманітарного конвою на Донбас. При цьому відомство зажадало від Росії неухильно дотримуватися міжнародні зобов'язання, у тому числі двосторонніх договорів доставки гуманітарних вантажів.

Про це йдеться в коментарі МЗС.

Як зазначили у відомстві, гумконвой був доставлений з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Переміщення гуманітарного конвою сталося через російські прикордонні пункти пропуску і закриті КПВВ України.

"Російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками і митниками обов'язкових контрольних процедур, передбачених законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві заявили, що будуть відповідним чином реагувати на всі наступні міжнародно-протиправні діяння з боку Росії.

Нагадаємо, 26 листопада Росія направила на окупований Донбас сотий по рахунку "гумконвой". У його складі було 14 автомобілів.

Крім того, в кінці жовтня МЗС України направив ноту протесту Росії через "гуманітарний конвой". Київ вимагає направляти гуманітарні конвої, оформлені відповідно до законодавства України.