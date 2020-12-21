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Украина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиков возле Авдеевки

Автор: Анастасия Рокитна

Вчера вечером в районе населенного пункта Каменка в результатов обстрелов был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ. Украина направила ноту ОБСЕ.

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Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

В результате обстрелов пострадал мирный житель, его госпитализировали.

"Подготовили и направили письменную ноту на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала 20 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали девять случаев нарушения перемирия со стороны боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Ранее сообщалось, что 19 декабря российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Кроме того, в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца.

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