Оккупанты на Донбассе применяли тяжелую артиллерию, снайпер ранил военного

Фото: боевик (facebook.com mod mil rus)

С начала 17 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали восемь случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного. Против украинских воинов противник применил артиллерийские системы 122 калибра в сочетании с 120 и 82 мм минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру оккупанты активизировались вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывали огонь из стрелкового оружия, а возле последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же вел и снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений не зафиксировано.

Напомним, 16 декабря боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, вчера пророссийские боевики на Донбассе передали Украине тело погибшего бойца Вооруженных сил.