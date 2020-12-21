Україна направила ноту ОБСЄ через обстріл бойовиків біля Авдіївки

Вчора ввечері в районі населеного пункту Кам'янка в результатів обстрілів був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. Україна направила ноту ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

В результаті обстрілів постраждав мирний житель, його госпіталізували.

"Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку 20 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять випадків порушення перемир'я з боку бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Крім того, в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця.