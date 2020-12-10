Украина направила в Международный суд 14 обращений по Крыму и Донбассу

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, сколько обращений по поводу преступлений против человечности на оккупированной Россией территории Украины направили в Международный уголовный суд. Обращения касаются не только Донбасса.

Об этом шла речь во время презентации проекта "ИЗОЛЯЦИЯ: must speak", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам заместителя генпрокурора, Украина ведет тесное сотрудничество с Международным уголовным судом.

"Направлено в Международный суд 14 обращений о военных преступлениях и преступления против человечности. Это касается не только Донбасса, но и Крыма", - заявил Мамедов.

Кроме того, он планирует завтра встретиться с прокурором Международного уголовного суда, чтобы обсудить дальнейшие шаги в этом направлении.

"Я думаю, что всем этим действиям, тяжким международным преступлениям, будет дана объективная оценка", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Напомним, ранее Мамедов заявлял, что статус военного преступника за события на Донбассе могут получить более чем 100 человек. Прокуроры уже объявили о подозрении более чем 50 людям.