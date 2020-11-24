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Статус военного преступника могут получить более 100 человек, - Мамедов

Донбасс, Вторник 24 ноября 2020 12:23
Статус военного преступника могут получить более 100 человек, - Мамедов
Фото: боевик (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Андрей Козловский

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что статус военного преступника за событиями на Донбассе могут получить более 100 человек. Часть из них уже имеет обоснованные подозрения.

Об этом Гюндуз Мамедов рассказал в интервью'ю ZN.UA.

По его словам, в 2020 году на уровне Департамента прокуроры уже объявили подозрение 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе.

"Сегодня потенциально статус военного преступника только за событиями в Донбассе могут получить более сотни людей... Это участники незаконных формирований, которые нарушили законы и обычаи ведения войны, и сотрудники спецслужб РФ, которые склоняют граждан Украины к госизмене", - сказал Мамедов.

Напомним, Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.

Кроме того, Мамедов оценил перспективу дел о военных преступлениях против Украины. Не все дела передаются для расследования в международные учреждения.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина готовит электронную базу данных, которая предшествовала оккупации Донбасса и Крымского полуострова. Ее сделают частично публичной.

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