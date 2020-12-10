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Україна направила в Міжнародний суд 14 звернень щодо Криму та Донбасу

Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, скільки звернень щодо злочинів проти людяності на окупованій Росією території України надіслали в Міжнародний кримінальний суд. Звернення стосуються не тільки Донбасу.

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Про це йшлося під час презентації проекту "ІЗОЛЯЦІЯ: must speak", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами заступника генпрокурора, Україна веде тісну співпрацю з Міжнародним кримінальним судом.

"Направлено в Міжнародний суд 14 звернень про військові злочини та злочини проти людяності. Це стосується не тільки Донбасу, але й Криму", - заявив Мамедов.

Крім того, він планує завтра зустрітися з прокурором Міжнародного кримінального суду, щоб обговорити подальші кроки у цьому напрямку.

"Я думаю, що всім цим діям, тяжким міжнародним злочинам, буде дана об'єктивна оцінка", - наголосив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, раніше Мамедов заявляв, що статус воєнного злочинця через події на Донбасі можуть отримати більш ніж 100 людей. Прокурори вже оголосили про підозру більш ніж 50 людям.

Прогноз погоди
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