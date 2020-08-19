Украина направила в Бейрут гумпомощь

Сегодня, 19 августа, Украина направила в Ливан около пяти тонн гуманитарной помощи в связи с взрывом, который произошел 4 августа в порту Бейрута. Медикаменты и продукты питания будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что решение о предоставлении гумпомощи было принято после запроса посольства Ливана в Украине.

"В Бейруте произошла страшная беда - взрыв в порту унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения", - сказал Яровой.

Также в ведомстве отмечают, что из резервного фонда госбюджета было выделено 8 млн 450 тысяч гривен.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за участие в такое непростое для Ливана время.

Фото: загрузка самолетов гумпомощью (mvs.gov.ua)

Напомним, в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, в результате чего от 250 до 300 тысяч человек остались без жилья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился оказать гуманитарную помощь Ливану.

Кроме того, Украина готова предоставить всю необходимую помощь Ливану, заявил премьер Денис Шмигаль; спасатели готовы вылететь в Бейрут в любое время.

Также власть Ливана заявляла, что в стране нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.