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Украина предоставит гумпомощь Ливану

Киев, Пятница 14 августа 2020 16:10
Украина предоставит гумпомощь Ливану
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Гумпомощь предоставят для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился предоставить гуманитарную помощь Ливану. Украина предоставит груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрута.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, Кабмин должен безотлагательно обеспечить предоставление гуманитарной помощи.

Напомним, 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту, в результате которого погибли свыше 170 человек и тысячи получили ранения. В результате по всей территории Ливана прокатились акции протестов, а правительство премьер-министра Гасана Диаба объявило о своей отставке.

Ранее сообщалось, что у Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.

Кроме того, Украина готова предоставить всю необходимую помощь Ливану, заявил премьер Денис Шмигаль; спасатели готовы вылететь в Бейрут в любое время.

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