Путин боится, что Украина вместе с НАТО попробует силой вернуть Крым

Президент РФ Владимир Путин считает, что после принятия Украины в НАТО, угрозы для России "многократно возрастут". По его словам, тогда оккупированный Крым начнут возвращать силовым путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина в ходе заседания Совбеза РФ.

Путин напомнил, что 5 статья Договора о создании НАТО предполагает, что все страны должны воевать на стороне своего союзника, если он подвергается агрессии.

"Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, а Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом", - добавил российский лидер.

По его словам, в таком случае весь Североатлантический блок будет обязан включиться в эти события.