Путин боится, что Украина вместе с НАТО попробует силой вернуть Крым
Президент РФ Владимир Путин считает, что после принятия Украины в НАТО, угрозы для России "многократно возрастут". По его словам, тогда оккупированный Крым начнут возвращать силовым путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина в ходе заседания Совбеза РФ.
Путин напомнил, что 5 статья Договора о создании НАТО предполагает, что все страны должны воевать на стороне своего союзника, если он подвергается агрессии.
"Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, а Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом", - добавил российский лидер.
По его словам, в таком случае весь Североатлантический блок будет обязан включиться в эти события.
Напомним, все высшее военно-политическое руководство Украины не единожды заявляло, что оккупированные территории вернутся в Украину исключительно мирным дипломатическим путем.
Отметим, ранее Путин уже высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина якобы попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.