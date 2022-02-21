ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин боится, что Украина вместе с НАТО попробует силой вернуть Крым

Новина українською →
Москва, Понедельник 21 февраля 2022 16:44
Путин боится, что Украина вместе с НАТО попробует силой вернуть Крым Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Владислав Красинский

Президент РФ Владимир Путин считает, что после принятия Украины в НАТО, угрозы для России "многократно возрастут". По его словам, тогда оккупированный Крым начнут возвращать силовым путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина в ходе заседания Совбеза РФ.

Путин напомнил, что 5 статья Договора о создании НАТО предполагает, что все страны должны воевать на стороне своего союзника, если он подвергается агрессии.

"Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, а Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом", - добавил российский лидер.

По его словам, в таком случае весь Североатлантический блок будет обязан включиться в эти события.

Напомним, все высшее военно-политическое руководство Украины не единожды заявляло, что оккупированные территории вернутся в Украину исключительно мирным дипломатическим путем.

Отметим, ранее Путин уже высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина якобы попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин НАТО Крым
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц