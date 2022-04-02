Україна має намір запропонувати військові облігації зарубіжній діаспорі, - Reuters

Україна розраховує на нові джерела грошей для фінансування своїх оборонних цілей. Країна шукає способи розширити програму випуску внутрішніх облігацій на міжнародні ринки капіталу, в тому числі для діаспори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Наприкінці лютого Київ запустив програму продажу номінованих у гривнях облігацій для збору коштів на боротьбу з Росією, що отримала назву "військові облігації". Уряд заявив, що має намір зібрати близько 1,36 млрд доларів в рамках своєї внутрішньої програми.

Джерело агентства повідомило, що уряд України в найближчі місяці сподівається запустити міжнародний інструмент з фіксованим доходом, який, швидше за все, буде номінований в доларах США.

"Україна натхненна підтримкою, яку вона отримує не тільки від офіційних кредиторів, але і від ширшої української діаспори і міжнародних регулюючих органів", - сказало джерело Reuters.

"Ідея полягає в тому, щоб розширити свою поточну програму внутрішніх облігацій на міжнародну аудиторію", - сказало джерело, додавши, що уряд сподівається зібрати якомога більше, можливо, "сотні мільйонів доларів".

Поки неясно, чи будуть облігації націлені на роздрібну аудиторію, включаючи велику діаспору країни, або на інституційних інвесторів, або на те й інше.

Облігації діаспори були успішно використані кількома країнами, що розвиваються, наприклад, Ізраїль використовував їх для залучення десятків мільярдів доларів з 1951 року.

З початку російського вторгнення в Україну надходили пожертви - як готівкою, так і в криптовалюті - велика частина з її великої діаспори.