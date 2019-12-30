Украина намерена обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации

Украина планирует обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по люстрации. Об этом рассказал минист юстиции Украины Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Около двух месяцев назад ЕСПЧ вынес решение по люстрации в Украине, констатировав значительные нарушения Конвенции по правам человека.

Малюська заявил, что прочитав это решение, "на 100% не понял, чего хочет от Украины хочет Европейский суд", и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека.

"Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить. То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное", - сказал Малюська.

Он добавил, что Украина еще не обжаловала это решение ЕСПЧ, однако планирует.

"У нас есть еще время для принятия решения (жалобу можно подать до 17 января 2020 года, – ред.), но скорее всего мы подадим жалобу на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Хотя бы для того, чтобы четче понять аргументацию суда", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия Совета Европы считает, что законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости.