Украина наложила арест на 14 самолетов РФ за полеты в оккупированный Крым

"По ходатайству прокуратуры АР Крым и г. Севастополя Херсонский городской суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, которые перевозили пассажиров до закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа" и с него и таким образом были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, российской авиакомпанией "Газпром авиа" 14 пассажирских самолетов незаконно использовались для неправомерного переправка лиц через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов.

Также установлено, что не менее чем 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства.

Сейчас продолжается досудебное расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, государственной измены, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, нарушение правил международных полетов (ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 332, ст. 334 УК Украины).

В общем количестве, по данным прокуратуры, были наложены аресты на 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.