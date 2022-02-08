Україна наклала арешт на 14 літаків РФ за польоти в окупований Крим

"За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя Херсонський міський суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, які перевозили пасажирів до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа" та з нього і таким чином були знаряддям вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, російською авіакомпанією "Газпром авіа" 14 пасажирських літаків незаконно використовувалися для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів.

Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.

Наразі триває досудове розслідування за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, державної зради, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порушення правил міжнародних польотів (ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111) (ч. 2, ч. 3 ст. 332, ст. 334 КК України).

У загальній кількості, за даними прокуратури, було накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.