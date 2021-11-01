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Украина может наладить полномасштабное производство "Байрактаров", - посол

Автор: Артем Горовенко

Украина планирует наладить полномасштабное производство боевых беспилотников "Байрактар" для Вооруженных сил и экспорта за рубеж. Работы по созданию производственных мощностей уже идут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Турции Василия Боднара для "Радио Свобода".

По его словам, на сегодня турецкие мощности по производству "Байрактаров" достаточно заполнены, и Анкара заинтересована в открытии нового завода.

"Уже работы ведутся для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по сооружению центра хранения и ремонта. И так же параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и производству "Байрактаров" в Украине", - отметил Боднар.

Он также подчеркнул, что работы идут достаточно быстрыми темпами, и они займу не годы, а месяцы. Боднар уточнил, что речь идет о полномасштабном производстве беспилотников с нуля.

""Байрактарами" заинтересовали сейчас многие страны… Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - добавил Боднар.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине построят центр по обслуживанию и испытанию "Байрактаров".

Отметим, после первого боевого применения этого беспилотника на Донбассе Турция заявила, что не хочет, чтобы Украина называла купленные дроны турецкими.

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