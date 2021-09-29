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В Украине построят центр по обслуживанию и испытанию турецких беспилотников Bayraktar

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Киев, Среда 29 сентября 2021 18:30
В Украине построят центр по обслуживанию и испытанию турецких беспилотников Bayraktar Фото: в Украине появится центр обслуживания беспилотников Bayraktar (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине появится центр по обслуживанию и испытанию беспилотников Bayraktar. Построить его планируется под Киевом на землях, принадлежащих Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников (Bayraktar - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр простоят возле города Васильков (Киевская область) на землях Минобороны. В нем планируется проводить обслуживание, текущий ремонт и модернизацию беспилотников, а также обучение и подготовку персонала, который будет с ними работать.

"Как планируется, впоследствии в Украине будет построено несколько таких центров", - уточнили в ОП.

Соглашение о строительстве центра подписали министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар.

На церемонии подписания присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", - сказал он.

Фото: в Украине появится центр обслуживания беспилотников Bayraktar (president.gov.ua)

Напомним, Украина планирует закупить несколько беспилотников у Турции.

Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники испытали на деле. Появилось видео испытаний.

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