В Украине построят центр по обслуживанию и испытанию турецких беспилотников Bayraktar
В Украине появится центр по обслуживанию и испытанию беспилотников Bayraktar. Построить его планируется под Киевом на землях, принадлежащих Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников (Bayraktar - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центр простоят возле города Васильков (Киевская область) на землях Минобороны. В нем планируется проводить обслуживание, текущий ремонт и модернизацию беспилотников, а также обучение и подготовку персонала, который будет с ними работать.
"Как планируется, впоследствии в Украине будет построено несколько таких центров", - уточнили в ОП.
Соглашение о строительстве центра подписали министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар.
На церемонии подписания присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", - сказал он.
Фото: в Украине появится центр обслуживания беспилотников Bayraktar (president.gov.ua)
Напомним, Украина планирует закупить несколько беспилотников у Турции.
Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники испытали на деле. Появилось видео испытаний.