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Украина наладила канал экспорта зерновых в Литву по железной дороге

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Киев, Суббота 21 мая 2022 03:55
Украина наладила канал экспорта зерновых в Литву по железной дороге Литовские железные дороги (Фото: vz.lt)
Автор: Константин Широкун

Пилотная перевозка грузов между Украиной и Литвой в обход Беларуси окупилась. Об этом заявил глава Литовских железных дорог Эгидиус Лазаускас. Дальнейшая частота рейсов будет определяться потребностью компаний в перевозках и конкуренцией с другими перевозчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

"Текущая цена – примерно 60 тысяч евро туда и обратно. Вопрос в том, сколько бы это стоило, если бы таких грузов было гораздо больше, и сработала экономия на масштабе. В любом случае пилотный транспорт из Украины окупился: извлекли много уроков и будут приняты решения, как улучшить эти услуги, потому что, на наш взгляд, есть очень хорошие перспективы", - заявил Лазаускас.

По его словам, в настоящее время планируется доставка составов с грузами в 1,5 тысячу тонн в Литву раз в неделю, поскольку Литовские железные дороги подписали пока несколько договоров на перевозку грузов из Украины.

Напомним, по оценкам ООН, из-за войны в Украине застряли около 25 млн тонн зерна, что уже спровоцировало глобальный рост цен.

Президент Владимир Зеленский уверен, что чем быстрее удастся освободить всю Украину от российских войск, тем быстрее исчезнет угроза голода в бедных странах.

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