Україна налагодила канал експорту зернових до Литви залізницею

Пілотне перевезення вантажів між Україною та Литвою в обхід Білорусі окупилося. Про це заявив глава литовських залізниць Егідіус Лазаускас. Подальша частота рейсів буде визначатися потребою компаній в перевезеннях і конкуренцією з іншими перевізниками.

"Поточна ціна - приблизно 60 тисяч євро туди й назад. Питання в тому, скільки б це коштувало, якби таких вантажів було набагато більше, і спрацювала економія на масштабі. У будь-якому випадку пілотний транспорт з України окупився: витягли багато уроків і будуть прийняті рішення, як поліпшити ці послуги, тому що, на наш погляд, є дуже хороші перспективи", - заявив Лазаускас.

За його словами, зараз планується доставка складів з вантажами в 1,5 тисячі тонн в Литву раз на тиждень, оскільки литовські залізниці підписали поки кілька договорів на перевезення вантажів з України.