Украина надеется на усиление сотрудничества с Эстонией в обороне. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, 21 октября состоялась встреча главы Минобороны Андрея Загороднюка с эстонской делегацией во главе с министром обороны Юри Луйком.

"Эстония является надежным партнером и другом Украины. Это страна, которая поддерживает нас как политически, так и в сфере обороны. Мы надеемся на усиление военного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Загороднюк.

В частности, основной темой встречи стало обсуждение вопросов сотрудничества между министерствами обороны Украины и Эстонии в сферах организации территориальной обороны и кибербезопасности. Загороднюк акцентировал внимание на важности изучения и обмена опытом Эстонии по указанным вопросам.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере реабилитации раненых украинских военных и реформирования системы медицинского обеспечения. Министр обороны Украины отметил важность усиления сотрудничества в реформировании украинского военного образования", - указано в сообщении.

В свою очередь Луйк заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке территориальной целостности и независимости Украины, а также выразил надежду на продолжение эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Напомним, Загороднюк заявил, что в Минобороны сейчас идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минобороны проводят проверки нецелевого использования средств в ведомстве.