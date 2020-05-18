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Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Новости » Политика     18.05.2020 - 10:06
Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина отправила в Еврокомиссию концептуальный документ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Кулеба рассказал, что в Еврокомиссию отправили концептуальный документ о том, как Украина видит обновление торговой части, на чем должны сосредоточиться.

"На этой неделе разговаривал с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. Мы с ним обсуждали этот вопрос, договорились ускорить рассмотрение наших предложений в Еврокомиссии", - рассказал он.

РБК-Украина писало, что ранее Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом".

Отметим, еще в январе в украинском Кабмине выступали за обновление торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, издание "Радио свобода" писало, что Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом и странами "Восточного партнерства", куда входит и Украина.

Автор: Сергей Щербина

Теги Новости Украины ассоциацияЕвросоюз
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