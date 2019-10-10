Украина надеется на договор с "Газпромом", но готовится к худшему, - Герус

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зима может быть неспокойной

Украина надеется на позитивный результат переговоров с "Газпромом" по транзиту газа с января 2020 года, однако готовится к худшему сценарию. Об этом сказал глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус во время Украинского газового форума, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил глава комитета, "Нафтогаз" проделал хорошую работу по закачке газа в подземные хранилища.

"Я надеюсь, что переговоры, которые сейчас активизировались с представителями "Газпрома", также закончатся успешно и будут иметь результат", - сказал он.

По его словам, таким образом, транзит газа через Украину будет сохранен "и у нас будет спокойная зима".

"В любом случае мы готовимся к худшему сценарию, потому что чем лучше готов, тем меньше вероятности, что так и произойдет", - добавил Герус.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.