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Украина надеется на более активный подход ООН к противодействию агрессии России

Автор: Юлия Бойко

Украина рассчитывает на более активный подход руководства Организации Объединенных Наций (ООН) к противодействию агрессии России. В частности, путем присоединения в Крымской платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины по случаю 76-й годовщины основания ООН.

В заявлении говорится, что как одно государств-основателей ООН Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН. А также готовность вносить свой вклад в миротворческие операции.

Также МИД напомнил, что в августе Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала Крымскую платформу для деоккупации полуострова.

"Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины", - говорится в документе.

Кроме того, учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюций о территориальной целостности Украины, проблемах милитаризации и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН в Крымской платформы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действующая система ООН обречена порождать кризисы, а судьба человечества "не должна быть оставлена на милость горстке стран, одержавших победу во Второй мировой войне".

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