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Действующая система ООН обречена порождать кризисы, - Эрдоган

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Женева, Вторник 19 октября 2021 15:17
Действующая система ООН обречена порождать кризисы, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне. По его словам, действующая система ООН обречена порождать кризисы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

"Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне. В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - добавил он.

Эрдоган считает, что реформирование ООН и других международных структур - неизбежность.

"Действующая система ООН, сформированная после Второй мировой войны, не отвечает вызовам современности, не в силах обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы", - сказал президент Турции.

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Реджеп Тайип Эрдоган ООН
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