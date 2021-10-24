Україна сподівається на більш активний підхід ООН до протидії агресії Росії

У заяві йдеться, що як одна держав-засновників ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. А також готовність вносити свій внесок у миротворчі операції.

Також МЗС нагадав, що в серпні Україна спільно з 46 державами та міжнародними та регіональними організаціями створила Кримську платформу для деокупації півострова.

"Розраховуємо на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України", - йдеться в документі.

Крім того, враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема в контексті прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій про територіальну цілісність України, проблеми мілітаризації та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи.