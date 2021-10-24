ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина надеется на более активный подход ООН к противодействию агрессии России

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 октября 2021 11:20
Украина надеется на более активный подход ООН к противодействию агрессии России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина рассчитывает на более активный подход руководства Организации Объединенных Наций (ООН) к противодействию агрессии России. В частности, путем присоединения в Крымской платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины по случаю 76-й годовщины основания ООН.

В заявлении говорится, что как одно государств-основателей ООН Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН. А также готовность вносить свой вклад в миротворческие операции.

Также МИД напомнил, что в августе Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала Крымскую платформу для деоккупации полуострова.

"Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины", - говорится в документе.

Кроме того, учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюций о территориальной целостности Украины, проблемах милитаризации и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН в Крымской платформы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действующая система ООН обречена порождать кризисы, а судьба человечества "не должна быть оставлена на милость горстке стран, одержавших победу во Второй мировой войне".

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН МИД Украины
NEWS
Небольшой спад: в Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID
Небольшой спад: в Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили