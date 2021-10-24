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Україна сподівається на більш активний підхід ООН до протидії агресії Росії

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Київ, Неділя 24 жовтня 2021 11:20
Україна сподівається на більш активний підхід ООН до протидії агресії Росії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна розраховує на більш активний підхід керівництва організації Об'єднаних Націй (ООН) до протидії агресії Росії. Зокрема, шляхом приєднання до Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України з нагоди 76-ї річниці заснування ООН.

У заяві йдеться, що як одна держав-засновників ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. А також готовність вносити свій внесок у миротворчі операції.

Також МЗС нагадав, що в серпні Україна спільно з 46 державами та міжнародними та регіональними організаціями створила Кримську платформу для деокупації півострова.

"Розраховуємо на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України", - йдеться в документі.

Крім того, враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема в контексті прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій про територіальну цілісність України, проблеми мілітаризації та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що чинна система ООН приречена породжувати кризи, а доля людства"не повинна бути залишена на милість жменьці країн, які здобули перемогу у Другій світовій війні".

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