Україна сподівається на більш активний підхід ООН до протидії агресії Росії
Україна розраховує на більш активний підхід керівництва організації Об'єднаних Націй (ООН) до протидії агресії Росії. Зокрема, шляхом приєднання до Кримської платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України з нагоди 76-ї річниці заснування ООН.
У заяві йдеться, що як одна держав-засновників ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. А також готовність вносити свій внесок у миротворчі операції.
Також МЗС нагадав, що в серпні Україна спільно з 46 державами та міжнародними та регіональними організаціями створила Кримську платформу для деокупації півострова.
"Розраховуємо на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України", - йдеться в документі.
Крім того, враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема в контексті прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій про територіальну цілісність України, проблеми мілітаризації та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що чинна система ООН приречена породжувати кризи, а доля людства"не повинна бути залишена на милість жменьці країн, які здобули перемогу у Другій світовій війні".