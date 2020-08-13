Украина начнет выдавать е-визы гражданам еще трех стран

Министерство иностранных дел Украины начнет выдавать электронные визы гражданам еще трех стран. Речь идет о гражданах Индии, Южной Африки и Филиппин.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Сообщается, что с 14 августа МИД Украины начинает централизованное оформление электронных виз гражданам Индии, ЮАР и Филиппин

"Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ", - говорится в сообщении.

В МИД напоминают, что для оформления электронной визы необходимо:

зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа)

в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и скан-копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор

получить готовую е-визу на электронную почту

для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу

"В то же время для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отменила визы для туристов из Китая.

В министерстве уже заявили, что безвиз для Китая не повлияет на отношения Украины с другими странами.