Украина начнет выдавать е-визы гражданам еще трех стран

Граждане Индии, ЮАР и Филиппин смогут дистанционно оформить визу
Министерство иностранных дел Украины начнет выдавать электронные визы гражданам еще трех стран. Речь идет о гражданах Индии, Южной Африки и Филиппин.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.
Сообщается, что с 14 августа МИД Украины начинает централизованное оформление электронных виз гражданам Индии, ЮАР и Филиппин
"Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ", - говорится в сообщении.
В МИД напоминают, что для оформления электронной визы необходимо:
"В то же время для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины", - добавили в МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина отменила визы для туристов из Китая.
В министерстве уже заявили, что безвиз для Китая не повлияет на отношения Украины с другими странами.